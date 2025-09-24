Рассрочки выходят в тираж

Застройщики все чаще отказываются от рассрочек. В Москве и области число девелоперских проектов с такими программами с весны сократилось на 12%, выяснили эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость». Кроме того, уменьшается средний срок для оплаты: в августе он составил около 17 месяцев. При этом девелоперы готовы предлагать покупателям скидки. Средний размер дисконта для новостроек в столице составил около 14%, подсчитали аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Есть и другие способы стимулировать продажи, рассказывает коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров: «В третьем квартале мы фиксируем, что на рынке новостроек используются точечные механизмы поддержки продаж. Наибольшие уступки предлагаются в бизнес-классе и элитном сегментах. Тradein остается популярной акцией от застройщиков.

В 76% случаев покупателям предлагают обменять струю квартиру на новую, а в 25% новое жилье — взамен автомобиля.

Помимо скидок, застройщики активно используют и нефинансовые бонусы. По данным нашего сервиса, если посмотреть на третий квартал, то чаще всего покупатели квартир получали в подарок от девелопера кондиционеры — это более 50% от всех предложений с дополнительными опциями. И это логично ввиду летнего сезона.

Также есть и небольшие подарки вроде карт лояльности и скидок в партнерских магазинах — 18% от предложений. А если говорить про более весомые поощрения, то это отделка и ремонт в 10% случаев. Машиноместа, дизайн-проекты на новые квартиры и кладовые — меньше 10%. Также в ряде проектов в качестве поощрения за покупку девелоперы предлагают оформить КАСКО или полис ДМС, но это первые проценты от всех предложений».

Как писал Forbes, в начале 2025 года каждую третью квартиру в массовом сегменте россияне покупали в рассрочку. Однако уже к концу лета доля таких сделок сократилась до 10%. Эксперты объясняли это повышенной строгостью к оценке платежеспособности клиентов. Невыплаты, вероятно, остаются самым главным риском, отмечает ипотечный брокер Дмитрий Ракута: «В период, когда продажи сильно упали и не было четких правил игры, застройщики применяли разные методы.

Для многих покупателей недвижимости рассрочка оказалась крайне выгодна, но здесь есть обратная сторона медали — невыплаты и, соответственно, проблемы с наполняемостью, с клиентами, которые вовремя не вносят платежи либо не могут своевременно закрыть обязательства по договору рассрочки.

А с ипотекой возникли сложности ввиду того, что некоторые не подходят, например, под семейную программу. Приходилось подавать заявки по рыночным предложениям, и многие получали отказы. Пока что будут обходиться мягкими мерами, и рассрочку ввели как альтернативный инструмент, но это временная история.

Сейчас это более-менее выгодно и правительство позволяет применять данный инструмент. Но в дальнейшем ситуация может измениться и будут, возможно, какие-то ограниченные предложения».

На фоне снижение ключевой ставки, ипотечный рынок в августе вырос до максимума за год. В последний месяц лета банки одобрили россиянам жилищные займы на 392 млрд руб., подсчитывали аналитики Frank RG. При этом драйвером по-прежнему оставались льготные госпрограммы, на них пришлось 80% от общего объема выдачи. Постепенно увеличивается и доля рыночной ипотеки, отмечали эксперты.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская