«Такое впечатление, что тебя ограбили»

Хоккеисты СКА уступили омскому «Авангарду» в матче чемпионата КХЛ со счетом 2:4. Это было первое поражение армейцев на своем льду: до этого они одержали в Ледовом дворце три победы. Омские «ястребы» выиграли шестой матч подряд и показали, что армейцам есть куда стремиться.

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами СКА – «Авангард»

Фото: ХК СКА

Все снова пошло для СКА неудачно с самого начала. Хозяева пропустили две шайбы в первом периоде. В предыдущей домашней игре с минским «Динамо» было то же самое, причем соперник дважды огорчил петербуржцев на первых минутах. Тогда игроки СКА сумели сравнять счет, перевести игру в овертайм, который выиграли (3:2). Но не всегда такой сюжет сможет повторяется в спорте. Надо извлекать уроки из ошибок. Тренеры СКА в матче с «Авангардом» даже поменяли стартовую пятерку, памятуя о дуэли с минчанами, но все равно на 2-й минуте шайба влетела в ворота Егора Заврагина. А второй гол армейцы пропустили на 15-й минуте, когда гости разыгрывали большинство. Там спасти ситуацию было трудно: «ястребы» все сделали быстро и красиво.

В Ледовом дворце, кстати, команду из Омска шумно поддерживали болельщики. Их было непривычно много, если сравнивать с другими играми СКА. Причина в том, что спонсор «Авангарда» — компания «Газпромнефть» — расположена в Петербурге. И многие ее сотрудники приобрели билеты на хоккей, чтобы поддержать «Авангард». Омские хоккеисты даже предсезонный сбор проводили в городе на Неве, чтобы у них, как объясняли руководители клуба, «сменилась картинка». Результаты такой подготовки сейчас сказываются: «Авангард» идет по чемпионату мощно. До приезда в Петербург «ястребы» одержали пять побед подряд.

СКА мог бы прервать эту серию, потому что во втором периоде защитник армейцев Бреннан Менелл сократил разницу в счете, забросив свою четвертую шайбу в чемпионате (в прошлом сезоне Менелл, выступая за московское «Динамо», забросил четыре шайбы в 45 матчах, за СКА он забросил столько же в семи играх — вот что значит ставка на атакующий хоккей, которую делает тренерский штаб армейцев), и вообще СКА создал много моментов, чтобы огорчить соперника. Но здорово сыграл в воротах «Авангарда» Никита Серебряков — тот самый, от которого армейский отказался клуб на старте прошлого сезона. Хотя сам же пригласил Серебрякова в позапрошлом сезоне. При прежнем руководителе СКА Романе Ротенберге, который был и заместителем совета директоров клуба, и главным тренером команды, такие странные решения не были редкостью. История с Серебряковым тому подтверждение. В матче со СКА голкипер «Авангарда» в итоге отразил 34 броска, внеся большой вклад в победу гостей.

Егор Заврагин, вратарь армейцев, тоже часто выручал команду, подставив себя под 31 бросок. В том числе он вышел победителем дуэлей с соперниками, когда те трижды, играя в меньшинстве по ходу второго периода, выбегали один на один с вратарем СКА. Случай, которого не припомнит в своей карьере даже Игорь Ларионов, как он сказал после игры.

А у Ларионова карьера богатая на события: он два раза выигрывал Олимпиаду, четыре раза становился чемпионом мира, три раза брал Кубок Стэнли. Но такого, чтобы команда в меньшинстве получала столько шансов забить гол, не припомнит. Армейцам еще нужно многое подтянуть, особенно что касается игры в обороне.

Зато игра в атаке внушает оптимизм и постепенно выстраивается. В начале третьего периода форвард СКА Матвей Короткий сравнял счет, получив «гандбольную» передачу верхом от Валентина Зыкова. И СКА продолжал искать шансы у ворот противника. Но за минуту с небольшим до сирены тот же Короткий не сумел вывести шайбу из зоны, игроки «Авангарда» вывели на бросок защитника Семена Чистякова — и тот издалека поразил цель: Заврагин не видел полета шайбы. А потом, когда хозяева поменяли вратаря на шестого полевого игрока, опытный защитник СКА Тревор Мерфи упал с шайбой, пытаясь завести ее в чужую зону, и форвард гостей Иван Игумнов поразил уже пустые ворота.

Так СКА проиграл 2:4. Хотя провел один из лучших матчей с начала сезона в атаке и мог разжиться очками. «Такое впечатление, что тебя ограбили: атакуешь, создаешь моменты, но уступаешь в счете»,— сказал, объясняя ход матча, Игорь Ларионов.

Он сказал, что команда будет делать работу над ошибками и, в частности, те моменты, которые подвели СКА в игре с «Авангардом», не должны повторяться.

Но играть в оборонительный хоккей против сильных соперников — ставить «автобус» в средней зоне, выбрасывать шайбу через стекло из своей зоны — СКА не будет, сказал Ларионов. Он считает, что такой хоккей не нравится зрителям. Пусть и приносит иногда результат.

После матча поклонники хоккея, пришедшие в Ледовый дворец, были в большинстве своем довольны: зрелище удалось. Это то, за чем болельщики как раз идут на хоккей. Следующий матч в чемпионате СКА проведет в Сочи против местного клуба 27 сентября. А в Ледовый вернется 29 сентября — в этот день армейцы примут нижегородское «Торпедо».

Кирилл Легков