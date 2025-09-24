Представительницу фармкомпании осудили за взятки сотруднику больницы в Ярославле

В Ярославле суд признал представителя фармацевтической компании Наталью Яшину виновной в даче взятки заведующей аптекой клинической больницы. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с января 2020 года по июль 2024 года Наталья Яшина, начальник отдела маркетинга фармацевтической компании и представитель двух других компаний, передала взятку в 304,7 тыс. руб. Взамен заведующая аптекой помогала компании заключать договоры с ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9», информировала о предстоящих закупках и сопровождала процесс заключения договоров.

На суде Наталья Яшина не признала вину, утверждая, что все договоры были заключены по рыночным ценам, а денежные переводы были возвратом личного долга. Однако суд счел вину доказанной на основе показаний свидетелей и письменных материалов дела.

Суд назначил Наталье Яшиной семилетний условный срок с пятилетним испытательным сроком и штраф в 1,5 млн руб. Штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора в силу.

Антон Голицын