Опрошенные россияне считают «зоной без стресса» доход от 120 тыс. рублей

Большинство опрошенных россиян считают, что для внутреннего спокойствия достаточно получать от 120 до 150 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования «АльфаСтрахование», с которыми ознакомился ТАСС. В опросе участвовали 1 631 человек из городов России с населением более 1 млн.

В среднем около 45% дохода респонденты тратят на жилье и продукты, что обеспечивает базовый уровень спокойствия. Еще до 30% бюджета направляется на здоровье и образование, включая детское, — эти траты участники опроса воспринимают как «страховку от стресса». Отдых и развлечения занимают примерно 15% дохода и рассматриваются как «таблетка от выгорания». До 10% средств люди откладывают на сбережения и инвестиции.

Минимальной суммой для жизни без сильного стресса 15% респондентов назвали 80 тыс. руб. Этого, по их мнению, хватает только на покрытие базовых потребностей. В то же время каждый четвертый рассчитывает на доход в 200 тыс. руб. и выше, чтобы чувствовать себя комфортно. При этом пятая часть участников опроса не смогла точно указать необходимую сумму для внутреннего спокойствия, отметив, что уверенность в жизни зависит не только от денег. Еще 5% заявили, что уровень стресса не связан с доходом.

Половина опрошенных подчеркнула, что счастье нельзя свести исключительно к финансовому положению. Деньги помогают избавиться от базовых тревог, но ощущение удовлетворенности приходит, когда есть время для себя, близких и возможность выбора. Более трети признались, что тратят деньги на удобство — например, такси вместо метро или доставку еды. Вместе с тем 60% респондентов отметили, что рост дохода часто сопровождается новым страхом — потерять достигнутый уровень.