Эксперты не выявили у погибшего руководителя СУ СКР психических отклонений

Родственники погибшего в сентябре 2021 года руководителя СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева получили заключение посмертной психолого-психиатрической экспертизы покойного. Об этом сообщает «59.ру» со ссылкой на его супругу Ольгу Сарапульцеву. По ее словам, в период, предшествующий смерти, у него не было выявлено признаков наличия «какого-либо психологического, эмоционального, суицидоопасного состояния с формированием антивитальных переживаний».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сарапульцев

Сергей Сарапульцев



В заключении указывается также, что психоанализ не обнаружил у следователя «таких индивидуальных психологических особенностей, которые могли бы оказать существенное влияние на его поведение в исследуемой ситуации». Таким образом, Сергей Сарапульцев не имел психологических особенностей, которые привели бы к аутоагрессивным действиям.

Напомним, тело руководителя СУ СКР по Пермскому краю было обнаружено 22 сентября 2021 года в его доме. По данному факту проводилась проверка, в результате которой был сделан вывод, что он покончил с собой. Ольга Сарапульцева с выводами проверки не согласна и полагает, что ее супруга убили.