В Аргаяшском районе завели дело из-за срыва ремонта теплосетей в поселке Увильды

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело из-за халатности администрации Аргаяшского муниципального района при подготовке к отопительному сезону. Причиной стала угроза отсутствия отопления и горячей воды в поселке Увильды. Об этом сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и областного управления СКР.

По данным следствия, администрация Аргаяшского района заключила в июне этого года два соглашения с МУП «Водоканализационное хозяйство» на ремонт 2,7 км теплосетей и системы горячего водоснабжения в поселке Увильды. Стоимость работ составила более 49 млн руб. Однако из-за несвоевременной оплаты подрядчик так и не приступил к ним. После вмешательства прокуратуры ремонт теплосетей начался только в сентябре.

Кроме того, администрация не взыскала задолженность теплоснабжающих организаций перед поставщиками энергоресурсов в размере более 35 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас следствие устанавливает лиц, виновных в произошедшем.

Ольга Воробьева