Количество атак на сотрудников через их личные устройства выросло в РФ на 30%

За первое полугодие в России число кибератак через личные устройства сотрудников компаний выросло на 30% в годовом выражении, следует из данных ИБ-компании «Бастион», с которыми ознакомился «Ъ». Компрометация личной техники становится одним из главных векторов атак на бизнес в 2025 году, предупреждают эксперты: до 25% всех утечек корпоративных данных происходит именно с личных устройств сотрудников.

Для атакующих это идеальный вектор, позволяющий обойти классические механизмы защиты через менее защищенное звено, считает руководитель направления анализа защищенности компании «Информзащита» Анатолий Песковский. По его словам, смартфоны часто заражаются через вредоносные приложения, загруженные из неофициальных источников, или через поддельные обновления. Мессенджеры и встроенные браузеры остаются популярными каналами доставки «троянов».

