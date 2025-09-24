В Ярославле началась реставрация Волковского театра

В Ярославле стартовали реставрационные работы в здании Волковского театра. Об этом сообщили в театре.

Фото: Дарья Петерсон

До 28 февраля 2028 года в здании заменят кровельную систему, отремонтируют кондиционерную, обновят фасады, оконные и дверные проемы, восстановят архитектурно-лепной декор, конструкции и детали из камня, отремонтируют приямки и благоустроят прилегающую территорию. В театре уточнили, что творческая деятельность приостанавливаться не будет.

«Принципиально важный для нас момент: все работы будут выполняться, не нарушая планы наших зрителей по посещению театра. Показ спектаклей, юбилейный международный Волковский фестиваль и все другие запланированные творческие проекты пройдут в привычном режиме, без остановки работы театра»,— сообщил худрук театра Валерий Кириллов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт на реставрацию заключен с ФГУП «Центральные Научно-реставрационные Проектные Мастерские» («ЦНПРМ»), которое реставрировало в Москве театр Наций, МХАТ, цирк и консерваторию. Его стоимость — 569 млн руб. Работы проводятся по заказу Минкульта России.

Алла Чижова