Определены финалисты Всероссийских соревнований по программированию промышленных роботов

Стали известны финалисты и резервисты Всероссийских соревнований по программированию промышленных роботов «РобоКод-2025». Об этом сообщает Morion Digital в своем телеграм-канале.

В финал соревнований вышли 20 команд из девяти регионов России. В десятку победителей отборочного тура вошли представители Пермского края (10 команд), Московской и Владимирской областей (по две команды), Республики Татарстан, Чувашской Республики, Самарской и Ульяновской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы (по одной команде). На случай невозможности очного участия команд первой десятки сформированы списки резервистов.

«Среди команд взрослого дивизиона царила высочайшая конкуренция за места в топ-10: участники отборочного тура, занявшие с 1-го по 14-е места, все набрали максимальный балл. Среди юниоров картина иная: команды из топ-10 были заметно сильнее резервных. Разрыв в уровне результатов здесь четко прослеживается через более низкие баллы у всех команд резерва (8–9 против возможных 10)»,— отметил исполнительный директор Пермской краевой федерации спортивного программирования Евгений Хрычкин.

Места между финалистами распределились по скорости выполнения задания. Финал соревнований состоится 4 октября в технопарке Morion Digital и будет включать в себя очный этап с практической работой с роботами-манипуляторами, нетворкинг с экспертами и церемонию награждения победителей.

«Мы организуем первые в стране всероссийские соревнования по программированию именно промышленных роботов, чтобы участники получили ценный опыт для будущей карьеры»,— заявил директор технопарка Morion Digital, президент Пермской краевой федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров.

Федерация спортивного программирования была создана в 2021 году по инициативе премьер-министра России Михаила Мишустина. При поддержке минспорта и минсвязи Пермского края на базе Morion Digital была организована Пермская краевая федерация спортивного программирования.