В Прикамье эксперт получил условный срок за покушение на мошенничество

Индустриальный райсуд Перми вынес приговор в отношении Максима Нестеренко, который на момент совершения преступления возглавлял АНО «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки». Как сообщает «РБК-Пермь», он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом 800 тыс. руб. Осужденному запрещено также руководить коммерческими организациями в течение двух лет.

Как установили следствие и суд, в мае прошлого года эксперт обратился к истцу по делу, которое рассматривалось в Арбитражном суде Удмуртской Республики. Господин Нестеренко предложил за 4 млн руб. составить в пользу него и представляемой им коммерческой организации заключения строительной и проектной экспертиз, назначенных судом. При этом сам Максим Нестеренко в состав комиссии экспертов не входил и повлиять на ее выводы не мог. Истец обратился в УФСБ по Пермскому краю, сотрудники которого задержали руководителя АНО после получения им денежных средств.

В ходе следствия господин Нестеренко признал вину полностью и заявил, что раскаивается в содеянном.