В некоторых домах Советского района Казани на сутки отключат холодную воду
В некоторых домах Советского района Казани, а также четырех поселках и нескольких СНТ на сутки отключат холодную воду из-за проведения аварийных работ. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Водоканала» Казани.
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
Ограничение коснется домов на Сибирском тракте, Вольской, Журналистов, Мира, Односторонки и Ноксинской, а также улиц в поселках Карьер, Нагорный, Новая Сосновка и Троицкая Нокса.
Аварийные работы проводятся на водопроводе на улице Сибирский тракт. Отключение воды продлится примерно до шести утра завтрашнего дня.
МУП «Водоканал» сообщил, что принимает телефонные заявки на размещение цистерн с водой.