В некоторых домах Советского района Казани на сутки отключат холодную воду

В некоторых домах Советского района Казани, а также четырех поселках и нескольких СНТ на сутки отключат холодную воду из-за проведения аварийных работ. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Водоканала» Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани некоторые дома Советского района на сутки останутся без холодной воды

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ В Казани некоторые дома Советского района на сутки останутся без холодной воды

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Ограничение коснется домов на Сибирском тракте, Вольской, Журналистов, Мира, Односторонки и Ноксинской, а также улиц в поселках Карьер, Нагорный, Новая Сосновка и Троицкая Нокса.

Аварийные работы проводятся на водопроводе на улице Сибирский тракт. Отключение воды продлится примерно до шести утра завтрашнего дня.

МУП «Водоканал» сообщил, что принимает телефонные заявки на размещение цистерн с водой.

Марк Халитов