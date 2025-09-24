Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:52

Частинскую думу возглавил прежний спикер

Председателем думы Частинского округа избран Игорь Голдобин. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: телеграм-канал «На местах»

Фото: телеграм-канал «На местах»

Господин Голдобин в 2015–2019 годах являлся председателем бюджетной комиссии местного земского собрания, с октября 2019-го по сентябрь 2020 года — спикером, с 2020 по 2025 год занимал пост председателя Частинской думы.

Игорь Голдобин делегирован в состав совета представительных органов при краевом заксобрании.