Частинскую думу возглавил прежний спикер

Председателем думы Частинского округа избран Игорь Голдобин. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Господин Голдобин в 2015–2019 годах являлся председателем бюджетной комиссии местного земского собрания, с октября 2019-го по сентябрь 2020 года — спикером, с 2020 по 2025 год занимал пост председателя Частинской думы.

Игорь Голдобин делегирован в состав совета представительных органов при краевом заксобрании.