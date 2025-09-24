«РИА Новости»: бывшего офицера ВС России Ступникова объявили в розыск

Бывший офицер вооруженных сил России Лев Ступников, перешедший на сторону ВСУ, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, Лев Ступников внесен в базу МВД с пометкой «разыскивается по статье УК». Конкретная статья, по которой бывший офицер объявлен в розыск, не приводится.

Информация о розыске гражданина 1999 года рождения подтверждается карточкой в базе МВД.