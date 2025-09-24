Производство сахара в Башкирии за год выросло в 2,5 раза

Два сахарных завода Башкирии по данным на 23 сентября произвели 32,5 тыс. тонн белого сахара, это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

В этом году Чишминский сахарный завод и «Раевсахар» начали принимать и перерабатывать свеклу раньше привычных сроков на одну-две недели, отметил заместитель министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. После реализации инвестпроектов по модернизации заводы увеличили мощности и в общей сложности сейчас перерабатывают более 11,4 тыс. тонн свеклы за сутки, подчеркнул он.

На сегодня в Башкирии убрали более 18,8 тыс. га сахарной свеклы, это 43% занятых ею площадей. Сельхозпроизводители накопали 886 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 470,9 центнера с га.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в прошлом сельскохозяйственном сезоне около 500 тыс. тонн из 2,5 млн тонн собранной сахарной свеклы осталось на полях, так как не хватило перерабатывающих мощностей. Из-за рекордного сбора урожая сахарные заводы оказались перегружены, и часть свеклы отправили на переработку в Ульяновскую область.

Майя Иванова