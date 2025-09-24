В Оренбуржье с нефтедобывающей организации требуют взыскать более 64 млн рублей
Межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с нефтедобывающей организации свыше 64 млн руб. в качестве ущерба, причиненного окружающей среде. Также от юрлица требуют провести рекультивацию земельного участка, сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора
По информации ведомства, в марте этого года на участке сельскохозяйственного назначения, который находится возле объектов добычи углеводородов, произошел разлив нефти. Было загрязнено свыше 16 тыс. кв. м почвы.
Начальник участка нефтяной организации привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).