В Оренбуржье с нефтедобывающей организации требуют взыскать более 64 млн рублей

Межрайонная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с нефтедобывающей организации свыше 64 млн руб. в качестве ущерба, причиненного окружающей среде. Также от юрлица требуют провести рекультивацию земельного участка, сообщает прокуратура Оренбуржья.

По информации ведомства, в марте этого года на участке сельскохозяйственного назначения, который находится возле объектов добычи углеводородов, произошел разлив нефти. Было загрязнено свыше 16 тыс. кв. м почвы.

Начальник участка нефтяной организации привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).

Руфия Кутляева