«Многие беды — от безумных левых экспериментов»

Реформирование ООН, миф об изменении климата, пора закрываться от мигрантов — таковы основные тезисы выступления Дональда Трампа с трибуны ООН. Что касается России и Украины, президент США повторил призыв к Европе прекратить импорт отечественных энергоресурсов. Глава Белого дома также назвал Индию и Китай главными спонсорами конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что это было очередное большое шоу.

Началось все еще в холле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке — чета Трампов заходит. Мелания идет первой, ступает на узкий эскалатор, который внезапно останавливается. Напротив такой же — с охраной и сопровождением — он движется без проблем. После небольшой паузы, видимо, в расчете на то, что лестница заработает, чего в итоге не происходит, первая леди Соединенных Штатов идет пешком, за ней — президент великой державы, благо подъем небольшой. На этом трудности не заканчиваются. Уже на трибуне перед началом выступления выясняется, что не работает суфлер. Трамп с иронией обещает проблемы тому, кто за это отвечает, но он готов говорить без подсказки — так еще лучше. Потом устройство включается и вновь выключается. При желании можно заподозрить здесь умысел.

Глава Белого дома активно критикует ООН, и все эти проблемы выглядят наглядной иллюстрацией. А может быть, это такая мелкая месть. Организация Объединенных Наций ни на что не способна, погрязла в бюрократии и коррупции, в мире бушуют войны, но останавливать их вынужден он — 47-й президент США. И так во всем. Европа катится в ад. Закройте границы — прекратите этот безумный эксперимент с мигрантами. Вся это история с изменением климата — большая ложь. «Углеродный след» — миф, который придумали нехорошие люди. Это главная часть его выступления.

Что касается России и Украины, на это ушло чуть более трех минут из почти часовой речи. Оценки скорее нейтральные, но в отношении Москвы больше в отрицательной коннотации — Россия выглядит плохо. В целом позиция США осталась без изменений. Ключевой тезис — российская нефть. Европа должна прекратить ее покупать. Индия и Китай — спонсоры конфликта по той же причине. Они основные потребители энергоресурсов из РФ.

Как и предполагалось, это было шоу. Общий смысл в том, что Дональд Трамп — главный на этом большом мировом празднике. Собственно, так и есть.

По окончании его речи гости разъезжаются. Понятно, что выступление с трибуны ООН — больше имиджевое мероприятие с целью подчеркнуть роль своей страны, повод расставить акценты за все хорошее против всего плохого. Если не все, то многие беды — от безумных левых экспериментов. ООН необходимо радикально реформировать, правда, непонятно, как это сделать. Слабая администрация Джо Байдена ввергла страну в кризис, но вот он вернулся, и Америка вновь стала великой.

Основные вопросы решаются в кулуарах. Практически сразу после выступления Трамп встречается с Владимиром Зеленским. Тезисы по большому счету те же, но больше комплиментов Украине. Общий вывод не особенно радует: противостояние закончится явно не скоро — это главное. О мире за 24 часа, за три месяца, за полгода благополучно забыли. Белый дом более не рассуждает о восстановлении перспективного сотрудничества с РФ и о том, какие прекрасные контакты удалось наладить с Кремлем.

Теперь Трамп говорит о том, что «российская экономика рушится, она в ужасном состоянии». Судя по всему, задача номер один на перспективу — лишить ее доходов от нефтяного экспорта. Плюс возникла новая проблема — напряженность на границах России и НАТО. Дальнейшие комментарии относительно позиции Трампа излишни. Выводы каждый может сделать самостоятельно.

Дмитрий Дризе