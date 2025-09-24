39,7 тысячи заболеваний выявили у жителей Удмуртии на профосмотрах с начала года

Без малого 39,7 тыс. заболеваний выявили у жителей Удмуртии во время диспансеризации и профосмотров за январь—август. Из них 32%, или 12,6 тыс. случаев, связаны с системой кровообращения. Было обнаружено 625 злокачественных новообразований (421 — на ранней стадии), почти 1,3 тыс. случаев сахарного диабета и чуть более 300 случаев обструктивной болезни легких. Об этом сообщили в региональном минздраве со ссылкой на министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«К сожалению, почти 40% случаев болезней, выявленных во время профилактических мероприятий, уже перешли в хроническую форму. Часто пациенты обращаются к врачам поздно, когда заболевание уже требует серьезного лечения, операции или госпитализации. Поэтому хочу еще раз призвать всех регулярно проверять свое здоровье — сделать это можно бесплатно в своей поликлинике»,— рассказал Сергей Багин.

Всего через диспансеризацию и профосмотры за восемь месяцев прошли 400 тыс. человек. Из них 56,1% — люди трудоспособного возраста, для многих обследования были организованы на рабочих местах и выездная диспансеризация.