Экс-замначальника РОСП Ижевска избрали меру пресечения по делу о передаче данных

Бывшего замначальника Октябрьского отдела судебных приставов (РОСП) в Ижевске Феликса Татарникова отправили под домашний арест на два месяца, до 22 ноября. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. Подсудимый обвиняется в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий (ст. 286 УК).

Следствие считает, что 41-летний экс-замначальника с января 2023-го по август 2024-го передавал сведения о должниках из информационной системы АИС «ФССП России» своему знакомому, за что получал денежные средства.

Бывший судебный пристав был задержан 23 сентября. Как сообщили в региональном СУ СКР, преступные действия фигуранта пресекли сотрудники регионального УФСБ совместно со следователями СК. Меру пресечения бывшему судебному приставу избрал Октябрьский райсуд Ижевска. По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.