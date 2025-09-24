На цифровизацию муниципального управления Казани хотят выделить 930 млн рублей

С 2026 по 2028 год на цифровую трансформацию муниципального управления планируют направить 930 млн руб. Сейчас проект программы проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом свидетельствует информация на сайте антикоррупционной комиссии Татарстана.

Проект будет полностью профинансирован за счет бюджетных средств Казани.

Цель программы — совершенствование муниципального управления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий. Задача — внедрение и развитие цифровых технологий в сфере муниципального управления.

Планируется обеспечить граждан информационными системами не менее чем на 99% времени, а также модернизировать рабочие места и наделить средствами защиты информации все подразделения органов местного самоуправления. Кроме того, в муниципальных органах планируется гарантировать доступ в интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с на каждом рабочем месте.

