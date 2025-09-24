В Нытве объявили конкурс на пост главы округа

В Нытве объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы округа. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 29 сентября по 31 октября. Кандидаты представят свои программы развития территории 12 ноября.

Напомним, 20 августа 2025 года депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова, его полномочия были прекращены 18 сентября. Врио главы муниципалитета указом губернатора Пермского края назначен нынешний замруководителя округа по территориальному развитию Александр Попов.