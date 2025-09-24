Бывший глава администрации губернатора работает волонтером в новом регионе РФ

Григорий Куранов, в прошлом экс-глава администрации губернатора Пермского края, работает волонтером в одной из больниц Луганской области. По информации источника «Ъ-Прикамье», он взял отпуск на основной работе. В свое время чиновник работал участковым педиатром Ленинского района Перми.

Господин Куранов подтвердил «Ъ-Прикамье» данную информацию. Он уточнил, что работает мануальщиком в госпиталях Луганска и Донецка, помогает восстанавливаться после рабочего дня хирургам. Помимо него здесь также работают врачи из Пермского края, в частности — известный оперирующий ЛОР-специалист Елена Лебединская.

Григорий Куранов возглавлял администрацию губернатора Пермского края в 2012 году, был депутатом Госдумы РФ от Пермского края. Сейчас работает замглавы полпреда в ДФО.