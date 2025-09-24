В МИД РФ назвали дипфейком видео с заявлением Захаровой о Токаеве и Зеленском

Видео с представителем МИД России Марией Захаровой, которая комментирует встречу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, является дипфейком. Об этом заявили в дипломатическом ведомстве.

«Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле,— следует из заявления. — Ее цель — вбить клин между Россией и Казахстаном и народами наших стран, вызвать резкую эмоциональную реакцию аудитории».

На распространившемся видео Мария Захарова говорит о встрече Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Токаев и Зеленский продемонстрировали вопиющую русофобию: они говорили между собой по-английски, и плохо, кстати, говорили, хотя оба знают русский язык»,— следует из сгенерированного видео.

«Ни одного слова из этого фейка не является правдой»,— утверждают в МИД. По версии дипломатического ведомства, сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая голос Марии Захаровой аудиодорожка наложены на видео с ее июньским интервью «Комсомольской Правде» на ПМЭФ.