В Челябинске почти на 16 часов задерживается вылет самолета в Сочи

В челябинском аэропорту вылет самолета в Сочи задерживают почти на 16 часов. Информация об этом размещена в онлайн-табло. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту отправления.

Самолет рейса СУ 2953 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь в Сочи в 2 часа ночи 24 сентября. Однако время отправления перенесли на 17:30.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале сообщал, что сегодня около шести часов утра в аэропорту Сочи вводились временные ограничения из-за угрозы атак беспилотников. Их сняли примерно в 7:30.

Ольга Воробьева