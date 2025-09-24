Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Определен подрядчик для организации выставки западноевропейского искусства в Пермской галерее

Победителем конкурса на право организации экспозиции западноевропейского искусства в Пермской государственной художественной галерее признан ИП Алексей Путинцев. Об этом сообщает «Новый компаньон». Цена контракта составит 2,8 млн руб. 

Как указано в техническом задании,подрядчик должен изготовить оборудование, этикетаж, расставить экспонаты, установить сигнализацию и видеокамеры. 

Открытие выставки западноевропейского искусства запланировано на 23 октября.