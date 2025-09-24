Супруга бывшего краевого чиновника победила в конкурсе красоты

В Перми состоялся финал конкурса для замужних женщин «Миссис Пермский край — 2025», сообщают организаторы мероприятия. Победительниц состязания определили 21 сентября в пермском Digital Hall. В борьбе за титулы участвовали 13 финалисток, прошедших предварительный отбор из 50 претенденток в возрасте от 30 до 55 лет.

Марина Мюресова

Фото: архив Григория Мюресова Марина Мюресова

Фото: архив Григория Мюресова

Главный титул «Миссис Пермский край — 2025» завоевала Марина Мюресова, супруга бывшего замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Григория Мюресова. Господин Мюресов работал в минимуществе с 2022 по 2024 год, а затем трудоустроился в московский департамент комплексного развития территории АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ. Марина Мюресова профессионально занимается бьюти- и фитнес-проектами, воспитывает ребенка. Ранее побеждала в конкурсах «Прикамская красавица» и «Юговосточная красавица».

Второе место жюри конкурса разделило между двумя участницами. Титул «Миссис Пермь — 2025» получила Анна Фофанова из Чернушки, преподаватель йоги и мать четверых сыновей. Обладательницей титула «Вице-миссис Пермь, Пермский край» стала Елена Сычева, мать троих детей.

Титул «Топ-модель Пермь — Пермский край 2025» получила Екатерина Осташева-Гауф. Эта победительница является блогером, увлекается экстремальным вождением квадроциклов, воспитывает троих детей.