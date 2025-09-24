В Казани за сутки в ДТП пострадали шесть человек

На дорогах Казани за сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими, ранены шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Всего поступило 217 сообщений об авариях на дорогах. На месте происшествия сотрудники ГИБДД оформили 37 случаев. 87 дорожных аварий было оформлено в центрах оформления ДТП.

Задержано пять водителей в состоянии опьянения и еще шесть человек за рулем без прав. В отделы полиции доставлены два гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Марк Халитов