ФСБ задержала двух жителей Курганской области за попытку продать 200 патронов

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали двух жителей Мокроусовского округа по подозрению в причастности к незаконному обороту боеприпасов к огнестрельному оружию. Возбуждено уголовное дело по ч. 30 п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ (покушение на незаконный сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию, совершенный группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, зауральцы приобрели 200 патронов к нарезному огнестрельному оружию и хранили их, чтобы затем продать. Но сообщников задержали, а боеприпасы изъяли сотрудники УФСБ.

Ранее в Кетовском округе оперативники изъяли самодельное оружие, изготовленное из охолощенного макета автомата Калашникова, а также 166 патронов к нему. Оружие, по заключению специалистов, может стрелять патронами калибра 7,62х39 мм.

Изъятое оружие направили на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов в Курганской области продолжаются.

