ММК-Информсервис разработал методологию обеспечения непрерывности ИТ-систем

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил комплексную методологию обеспечения непрерывности ИТ-систем. Это важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры предприятия, который гарантирует стабильность производственных процессов и защиту от потенциальных сбоев.

Ключевым элементом новой методологии стала система классификации ИТ-систем по степени их критичности для бизнеса. Этот подход позволяет эффективно распределять ресурсы и приоритеты, уделяя особое внимание наиболее важным для производственного процесса системам.

Для анализа потенциальных последствий сбоев в ИТ-системах разработана методика формирования матрицы оценки ущерба, позволяющая количественно оценить возможные финансовые и операционные потери. Применение разработанных шаблонов аварийного восстановления после сбоев (ПАВ) и планов обеспечения непрерывности бизнеса (ПНД) позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы и минимизировать их влияние на производственный процесс.

Кроме того, разработан документ, устанавливающий требования к обеспечению непрерывности для всех новых ИТ-систем, внедряемых на предприятии.

Внедрение данной методологии позволит ММК существенно минимизировать риски простоев и перебоев в работе, обеспечивая быстрое и эффективное восстановление после аварийных ситуаций.

