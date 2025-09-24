Челябинские директора рассчитывают на зарплату в три раза выше средней

В августе-сентябре 2025 года в Челябинской области генеральные и исполнительные директора ожидают получать жалованье 199 тыс. руб. руководители группы разработки — 200 тыс. руб., что превышает медианную зарплату по региону (60 тыс. руб.) в 3,3 раза, сообщает hh.ru.

Немного меньше — 194,2 тыс. руб. — рассчитывают зарабатывать операционные директора (в 3,2 раза выше медианного жалованья). Среди топ-менеджеров также большие зарплатные амбиции у технических (176,9 тыс. руб., в 2,9 раза выше), коммерческих директоров (173,7 тыс. руб., в 2,9 раза), директоров по информационным технологиям (160 тыс. руб., в 2,7 раза), руководителей строительного проекта (150,3 тыс. руб., в 2,5 раза), начальников производства, главных инженеров проекта (150 тыс. руб., в 2,5 раза), финансовых директоров (149,3 тыс. руб., в 2,5 раза), директоров по маркетингу и PR (148,4 тыс. руб., в 2,5 раза), руководителей филиала (145,3 тыс. руб., в 2,4 раза).

Рабочие специальности с наиболее высокими ожиданиями по жалованью возглавили геологи (140 тыс. руб., в 2,3 раза), инженеры пусконаладочных работ (129,3 тыс. руб., в 2,2 раза) и прорабы (129,2 тыс. руб., в 2,2 раза).

Виталина Ярховска