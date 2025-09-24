Мигранта, выбежавшего на поле во время матча «Крыльев Советов», выдворят из РФ

В Самаре болельщик выбежал на поле во время матча Кубка России между местными «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Инцидент произошел 17 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена», сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Нарушителем оказался гражданин ближнего зарубежья, который преодолел ограждение и вышел на поле. Сотрудники стадиона быстро задержали нарушителя и передали полиции. Выяснилось, что молодой человек, отмечавший 18-летие, нарушил режим пребывания в России. Полицейские составили протоколы о нарушении правил поведения зрителей и режима пребывания.

Болельщику назначили штрафы, его ждет выдворение из страны. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области.

Андрей Сазонов