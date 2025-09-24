Задержан подросток, выстреливший в школьника из сигнального пистолета

В Новосибирске сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка, в отношении которого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, 20 сентября в больницу был доставлен 15-летний юноша с ранением лица.

Школьник пострадал в ходе конфликта со знакомым, который выстрелил в него из сигнального пистолета.

После чего нападавший скрылся с места происшествия.

Александра Стрелкова