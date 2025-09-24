В Омске изменили порядок избрания мэра

Омский горсовет внес изменения в устав Омска, устанавливающие новый порядок избрания мэра. Сессия муниципального парламента приняла решение об этом 24 сентября.

Глава Омска будет избираться из числа кандидатов, выдвинутых губернатором Омской области. По словам спикера горсовета Владимира Корбута, этот порядок прописан в новом федеральном законе, а поправки приводят устав в соответствие с ним.

«Глава муниципального образования, в состав территории которого входит населенный пункт, являющийся административным центром (столицей) субъекта Российской Федерации, избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации»,— говорится в ст. 88 федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он вступил в силу 19 июня 2025 года.

Для принятия изменений в устав Омска необходимо как минимум 27 голосов (две трети). В ходе голосования поправки поддержал 31 депутат.

Валерий Лавский