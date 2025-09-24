В Магнитогорске будут судить обвиняемых в организации проституции

В УМВД России по Магнитогорску завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы и трех 31-летних жителей Челябинска. Их обвиняют в организации проституции (ч. 1 ст. 241 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2023 и 2024 годах сообщники организовали в городе сеть заведений для занятия проституцией. Однако сами обвиняемые настаивали, что они управляли хостелами, и не признавали свою вину. Обнаружили заведения сотрудники уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску.

Виталина Ярховска