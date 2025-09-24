При пожаре в Новосибирском зоопарке удалось спасти 24 копытных животных

При пожаре в Новосибирском зоопарке, который произошел вечером 23 сентября, удалось спасти 24 копытных животных, сообщил директор учреждения Андрей Шило. В огне погибли черно-пестрая корова, шотландский бык, две ламы и одна альпака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Новосибирской области Фото: Прокуратура Новосибирской области

По данным ГУ МЧС региона, огонь распространился на два вольера. Спасенных животных разместили в трех экстренно созданных вольерах, загородки для которых сделали из маскировочных сетей. «Животные в безопасности. Потихоньку адаптируются к новым условиям»,— отметил господин Шило.

По его словам, в зоопарк обратились «многие компании, готовые восполнить потери в животных».

Как писал «Ъ-Сибирь», площадь пожара составила 180 кв. м. На ликвидацию открытого горения у 30 спасателей ушло около 40 минут. Прокуратура региона организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, а также действий должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию объектов.

Наиболее вероятной причиной пожара в зоопарке был «аварийный режим электрооборудования», сообщили в прокуратуре.

Михаил Кичанов