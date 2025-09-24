В Челябинске завели дело после наезда самокатчика на ребенка

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ч. 1 ст. 268 УК РФ) после наезда электросамокатчика на десятилетнюю девочку в региональном центре, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным управления Госавтоинспекции по городу, вечером 20 сентября возле дома №30 по улице Зальцмана 48-летний местный житель на личном самокате сбил девочку, переходившую дворовой проезд. Ребенок получил травмы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска