Суд рассмотрит дело о хищении 180 млн рублей директором «Малоэтажной Сибири»

Прокуратура утвердила обвинение директору ООО «Малоэтажная Сибирь» Ивану Заикину. Ему вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве жилых домов, сообщает прокуратура региона. Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Барнаула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2023-го по 2024 год фигурант дела под предлогом возведения индивидуальных жилых домов привлекал средства граждан. Он заключал с ними договоры подряда, после чего получал предоплату и выполнял в большинстве случаев незначительный объем работ. После получения оставшейся суммы, считают правоохранители, работы на объектах прекращались.

От действий главы фирмы пострадали 34 жителя Алтайского края, Новосибирской и Магаданской областей, а также Республики Алтай. Сумма ущерба следствием оценивается более чем в 180 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя стало известно в сентябре 2024 года. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 120 млн руб.

Александра Стрелкова