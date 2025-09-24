Городской центр охраны памятников регистрирует товарный знак «Пермь здесь»

Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» 12 сентября направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Пермь здесь», сообщает сайт Znakoved.

Заявитель планирует использовать товарный знак для трех классов МКТУ. Речь идет о товарах и услугах, связанных с рекламой, управлением предприятием и консультациями в бизнес-сфере, о транспортировке, организации путешествий, упаковке и хранении товаров, организации и проведении образовательных, спортивных и культурных мероприятий, организации выставок и галерей искусства, о радиопередачах и телевизионных программах, планировании и координации мероприятий.

Напомним, муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» г. Перми создано в сентябре 2010 года путем изменения типа существующего бюджетного муниципального учреждения культуры «Городской центр охраны памятников» в соответствии с постановлением администрации города Перми. Основная цель учреждения — сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Перми.