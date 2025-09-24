Рост зарплат в стройотрасли обогнал сферу IT

Темпы роста заработной платы представителей строительной отрасли в 2025 году оказались почти в четыре раза выше, чем в IT-секторе. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные кадровых агентств, зарплаты строителей выросли на 23%, в то время как программистов — на 6%.

Активный прирост доходов привел также к тому, что медиана предполагаемой зарплаты строителей оказалась на 27 тыс. руб. выше, чем у IT-специалистов — 117,6 тыс. руб. Средние зарплаты в отрасли сравнялись с уровнем оплаты, которую предлагают программистам. Так, средний предлагаемый доход для разработчиков сейчас 149,1 тыс. руб., а у прорабов и мастеров строительно-монтажных работ — 149,9 тыс. руб.

Спрос на новые кадры также активнее растет в реальном секторе. Число вакансий в 2025 году в производстве выросло на 9%, для представителей сферы рабочего персонала — на 13%, в строительстве — на 21%. По данным на конец августа, у российских работодателей были открыты 267 тыс. вакансий для рабочего персонала, 186 тыс. — в производстве и сервисном обслуживании, 182 тыс. вакансий — в строительной сфере. В IT требовались 55 тыс. специалистов, в маркетинге — 32 тыс.

Влад Никифоров