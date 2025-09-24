Россиянам могут запретить возвращать некоторые товары на маркетплейсы

Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступил с инициативой «обсудить введение невозвратных тарифов на некоторые товары», покупаемые россиянами через маркетплейсы. Такое предложение он озвучил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в качестве «меры защиты предпринимателей от злоупотреблений».

По его словам, предприниматели регулярно жалуются, что некоторые потребители «заказывают много одежды, а потом не выкупают», приобретают накануне крупных праздников, а затем возвращают. Такие факторы «перекладываются в цену», которая в конечном итоге «получается выше, чем могла бы быть».

Инициативу направят на рассмотрение в Минпромторг, ее также рассмотрит Роспотребнадзор. Предполагается, что в случае одобрения, ее могут применять уже в этом году.

Влад Никифоров