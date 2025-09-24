Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спецслужбы в Новосибирске предотвратили теракт против судебного пристава

Спецслужбы предотвратили теракт против должностного лица управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Новосибирской области. По подозрению в его подготовке задержан 36-летний житель областного центра: на время следствия он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, новосибирец из личной неприязни к органам исполнительной власти создал в соцсети группу. Ее целью он объявил «дестабилизацию деятельности службы судебных приставов», а средством и методом борьбы избрал совершение терактов. При попытке поджечь домовладение сотрудника ФССП подозреваемого задержали оперативники ФСБ и военной контрразведки. У задержанного изъяли емкость с легковоспламеняющейся жидкостью.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

Илья Николаев

Новости компаний Все