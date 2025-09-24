Акции Alibaba подросли на 4,1% после заявления о намерении вложиться в ИИ

Гендиректор Alibaba Group Holding Ltd. группы Эдди Ву подтвердил объявленные в феврале планы увеличения расходов на разработку искусственного интеллекта с целью создания «полноценной экосистемы ИИ», которая будет конкурировать с американскими разработками. Об этом в среду сообщает Bloomberg. Заявление последовало во время выступления на конференции в Ханчжоу. После этого акции группы выросли на 4,1% в Гонконге.

Господин Ву заявил, что компания стремится стать «поставщиком искусственного интеллекта с полным спектром услуг». Сумму вложения он не конкретизировал, но дал понять, что она будет увеличиваться.

В феврале Alibaba объявила о намерении потратить более 380 млрд юаней ($53 млрд) на разработку моделей и инфраструктуры искусственного интеллекта в течение следующих трех лет. В начале года компания определяла основной целью создание ИИ общего назначения (AGI).

Переориентация бизнеса на искусственный интеллект начала приносить свои плоды. В последнем квартале Alibaba сообщила о трехзначном росте продаж своих продуктов, связанных с ИИ. Облачное подразделение AliCloud также продемонстрировало рост продаж на 26%, превзошедший ожидания, что сделало его самым быстрорастущим подразделением группы. Инвесторы приветствовали эти результаты, в результате чего акции компании в начале года подорожали почти вдвое.

