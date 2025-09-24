Экс-глава «Колмара» обвиняется в хищении 1 млрд руб. на восстановлении Запорожья

Арестованному в Москве бывшему гендиректору угледобывающей компании «Колмар» Артему Левину предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества (ст. 159 УК) почти 1 млрд руб. при восстановлении объектов в Запорожской области. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уголовное дело было возбуждено 1 ноября 2024 года. Также по эпизодам дела проходит второй фигурант — бизнесмен Владимир Шалган, которому предъявлено аналогичное обвинение. Оба были этапированы в Москву для проведения следственных действий.

Бывший глава крупнейшего угледобытчика Якутии «Колмара» Артем Левин с июля 2023 года по 19 февраля 2025 года возглавлял ООО «Реале инженеринг инвест». Эта компания, зарегистрированная в Мелитополе, работает на строительных подрядах в Запорожской области.

Эрнест Филипповский