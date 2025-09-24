Федор Конюхов намерен проплыть по Амазонке от истоков до устья

Путешественник Федор Конюхов в 2027 году намерен на плоту проплыть от истока до устья реки Амазонки, крупнейшей реки в мире по длине и размерам бассейна. Как сообщил ТАСС соучастник экспедиции, гендиректор ГК «Трансгаз» Иван Молчанов, предстоит долгая подготовка к путешествию.

По его информации время необходимо для строительства плота во Владивостоке и подготовку с учетом опасностей реки, в которой обитают «анаконды, пираньи и много всего остального».

Отмечается также, что экспедиция по Амазонке откроет цикл путешествий «Пять великих рек». В его рамках Федор Конюхов с соучастниками намерен проплыть по всей длине таких рек, как Нил, Ганг, Енисей и Миссисипи.

Влад Никифоров