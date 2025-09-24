При обрушении горной выработки в Туве погиб рабочий «Лунсин» из Китая

Работник ООО «Лунсин» из Китая погиб в результате обрушения горной выработки на территории горно-обогатительного комбината «Кызыл-Таштыгский» в Туве. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным МЧС, инцидент произошел сегодня около 5:18 по местному времени в 160 м под землей. Сотрудники горноспасательного отделения извлекли пострадавшего и передали врачам, которые констатировали смерть.На месте работали 18 спасателей и пять единиц техники.

Надзорным ведомством организована проверка о соблюдении требований охраны труда и промышленной безопасности.

Александра Стрелкова