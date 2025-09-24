NYP: Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Владимира Зеленского

Первая леди США Мелания Трамп решила не проводить двустороннюю встречу с супругой Владимира Зеленского в Нью-Йорке, несмотря на ее просьбы. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на старшего советника госпожи Трамп Марка Бекмана.

По словам господина Бекмана, Олена Зеленская «несколько раз просила о встрече». Советник отметил, что Мелания Трамп «поздоровается» из вежливости, но полноценного разговора или запланированной встречи не состоится.

Общеполитическая дискуссия юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп прибыл на заседание в сопровождении своей супруги.