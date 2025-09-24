Подростки в Приамурье обокрали склад гуманитарной помощи для зоны СВО

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества (ч. 3 ст. 158 УК) со склада гуманитарной помощи, предназначенной для отправки в зону специальной военной операции. Об этом в среду сообщает Следственное управление СКР по Амурской области.

По данным следствия, группа несовершеннолетних, учеников восьмого и девятого классов, проникли в складское помещение, арендованное группой добровольной помощи фронту «Вместе мы — сила.28», где повредили и похитили имущество, причинив ущерб в крупном размере. По данным источников, ущерб составил порядка 1 млн руб.

Личности участников установлены, проводятся следственные действия.

Анна Яшина, Благовещенск