Полянский: РФ не отказывается ни от каких форматов переговоров по Украине

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в любых форматах. Однако он подчеркнул, что такой разговор должен быть «содержательным и серьезным».

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор,— сказал он.

По мнению российского дипломата, оптимальной площадкой для переговоров может стать Стамбул. По его словам, обсуждать другие варианты можно будет только после того, как в Стамбуле «будут достигнуты значимые экспертные наработки».