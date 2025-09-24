Страны G7 обсудили введение дополнительных антироссийских санкций

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) и глава европейской дипломатии на Генассамблее ООН обсудили введение новых санкций против России.

В коммюнике сообщается, что обсуждались дополнительные санкции, в том числе против третьих стран, которые помогают Москве. Министры также приветствовали дискуссии об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.

Кроме того, G7 обвинила Россию в «нарушении воздушного пространства» Эстонии, Польши и Румынии, назвав такие действия неприемлемыми.

В завершение встречи министры подтвердили свою приверженность работе над достижением мира и предоставлению Украине «надежных гарантий безопасности».