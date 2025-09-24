Рубио: Трамп хочет мира на Украине, но у его терпения есть предел

Госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что президент Дональд Трамп проявляет терпение в вопросе мира на Украине, но «у него есть предел».

По словам господина Рубио, Дональд Трамп — «очень терпеливый человек», который «очень привержен миру». Госсекретарь отметил, что президент проявил «выдающееся терпение», не вводя дополнительных санкций в надежде на прорыв в урегулировании украинского кризиса.

Ранее Дональд Трамп заявил, что неустанно работает над разрешением российско-украинского конфликта. По его словам, Соединенные Штаты готовы ввести против России «серьезные пошлины». Он также объявил, что примет решение о доверии к президенту РФ Владимиру Путину в течение месяца.