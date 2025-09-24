Небензя: палестинцы — не объект социальных экспериментов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что палестинцы имеют такое же право на суверенное существование, как и другие народы. Он выступил с этим заявлением на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

По словам постпреда, дипломатические усилия сработают только в том случае, если власти Израиля откажутся от силового решения конфликта.

«Палестинцы — это не объект социальных экспериментов. …Почти два года западный Иерусалим последовательно строит и навязывает миру искаженную картину, в которой палестинцы — люди второго сорта, которых можно истреблять, выселять, морить голодом и убивать прямо на пунктах раздачи гуманитарной помощи»,— сказал он.

